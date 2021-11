Bürger werden befragt : Stadt Voerde will über Starkregenrisiko informieren

Voerde Wer gut informiert ist, kann sich besser schützen. Die Stadt Voerde klopft jetzt ab, ob ihre Bürger daran interessiert sind.

Die Starkregenkarte der Stadt Voerde ist seit einem Monat im Geoportal Niederrhein veröffentlicht. Die Stadt möchte nun bei den Bürgern das Interesse an einer Informationsveranstaltung abfragen. Interessierte, aber auch Unternehmen, können sich für die Info-Veranstaltung per Mail an starkregen@voerde.de vormerken lassen. Die Anmeldefrist endet am Mittwoch, 1. Dezember. Die Veranstaltungstermine werden nach der Anmeldefrist veröffentlicht.