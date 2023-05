Anwohner nicht zufrieden Stadt: Kein akuter Handlungsbedarf am Overbergweg

An etlichen Stellen auf der Fahrbahndecke des verkehrsberuhigten Overbergwegs sind mit Kreide Einkreisungen und Pfeile aufgezeichnet. Damit haben die Anwohner des kurzen Weges, der zwischen der Elisabethstraße und dem Gelände der Astrid-Lindgren-Schule mit dem angrenzenden Kindergartenneubau liegt, all die Bereiche markiert, die nach ihrer Ansicht Schäden aufweisen. Entstanden sind diese, so die Anwohner, durch die Nutzung des Overbergwegs als Zufahrt für Schwerlastfahrzeuge, die Materialien zur Kita-Baustelle transportiert haben.