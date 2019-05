Get active! : Integration über Sprachförderung

Dinslaken Stadt unterstützt Neuzugewanderte in Dinslaken.

„Get active!“ lautet das Motto eines neuen Integrationsangebotes für Neuzugewanderte aus der Region Dinslaken, Voerde und Hünxe, das Anfang Mai mit Teilnehmenden aus sieben Ländern im ND-Jugendzentrum Dinslaken an den Start ging. Neben niedrigschwelliger Sprach- und Leseförderung steht der Austausch über Werte und Regeln des Zusammenlebens mit Menschen vielfältigen kulturellen Hintergrunds im Fokus des Projekts. Ein dritter Baustein sind gemeinsame Besuche in sozialen Einrichtungen und Vereinen im Stadtgebiet, bei denen die Teilnehmenden Möglichkeiten zur Mitgestaltung des Gemeinwesens kennenlernen.

Hans-Joachim Schwan leitet die Gruppe in Dinslaken ehrenamtlich mit Unterstützung von Ulrike Wüster, die das gleichnamige Angebot in Voerde erfolgreich durchgeführt hat. Die Gruppe trifft sich dienstags und donnerstags jeweils von 10 bis 13 Uhr im Haus Beethovenstraße 6 in Dinslaken. Einrichtungsleiter Martin Baumann stellt die Räumlichkeiten im ND-Jugendzentrum hierfür kostenfrei zur Verfügung. Weitere Sachkosten und Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Kursleitung werden aus dem Programm „Komm-an NRW“ getragen. Nach erfolgreicher Pilotphase in Voerde von September bis März wird das Projekt nun auch in Dinslaken durchgeführt.