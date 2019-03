Stelle wird ausgeschrieben: Stadt sucht einen neuen Beigeordneten

Voerde Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl einstimmig eine zügige Besetzung des Postens, der durch den Tod von Lothar Mertens vakant ist.

Einstimmig hat der Haupt- und Finanzausschuss die Empfehlung an den am 2. April tagenden Stadtrat ausgesprochen, die durch den Tod von Lothar Mertens vakante Beigeordnetenstelle möglichst zeitnah wieder zu besetzen. Bevor das Gremium etwa zwei Stunden vor diesem Beratungspunkt in die eigentliche Tagesordnung eingestiegen war, gedachte es des Verstorbenen in einer Schweigeminute. Bürgermeister Dirk Haarmann würdigte das Wirken Lothar Mertens’ für die Stadt. Dessen Tod sei ein „schwerer Verlust für uns alle“.