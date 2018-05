Dinslaken: Stadt reagiert auf UBV-Antrag

Dinslaken Sondersitzung des Schulausschusses. Linke fordert die Stadt zum Handeln auf.

Der Ausschuss soll sich, so verlangt es die UBV, mit der Schulentwicklungsplanung befassen. Hintergrund ist das Schreiben der Bezirksregierung Düsseldorf vom 4. April, in dem schulorganisatorische Maßnahmen gefordert werden, da die Friedrich-Althoff-Sekundarschule für das Schuljahr 2018/2019 bei den Anmeldungen nicht die erforderliche Schülerzahl von mindestens 60 erreicht. Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für die Schule sieht die Bezirksregierung als nicht möglich an und fordert bis zum November Beschlüsse Dinslakens zur künftigen Schulstruktur. Eine Stellungnahme zum Thema will die Schulverwaltung noch nachreichen.