Sonderausstellung Karina Hubrich in Dinslaken „Meine Kunst ist wie Feuer“

Ihr Lebensthema in der Kunst war der Mensch, allein, zu zweit oder in Gruppen. Sie war fasziniert von den unterschiedlichen Erscheinungsformen der menschlichen Gestalt, die uns in ihren Bildern offen, nachdenklich, in sich gekehrt, selten verhalten lächelnd, entgegentritt. Ebenso liebte sie die schier unzähligen Varianten von Gesichtern, Händen, Füßen, Beinen. Alles ist überall in dieser Ausstellung wiederzufinden.