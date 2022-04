Tempokontrollen in Hünxe : Polizei blitzt Motorrad mit Tempo 157

Hünxe Die Polizei kontrollierte auf der Gahlener Straße in Hünxe die Geschwindigkeit. 243 Fahrer waren deutlich zu schnell. 44 müssen mit Punkten in Flensburg und Fahrverboten rechnen.

Die Gahlener Straße in Hünxe ist als Rennpiste bekannt. In der Vergangenheit kam es hier wiederholt zu schweren Verkehrsunfällen. Zuletzt kollidierte dort ein Motorfahrer mit einem Wildschweinund verletzte sich schwer. Am vergangenen Dienstag hatte die Kreispolizei ihre Blitzer auf der Gahlener Straße an der Zufahrt zum Gartroper Friedhof aufgestellt.