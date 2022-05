Dinslaken legt Programm neu auf : Wie man an Fördermittel für Fassadenverschönerungen und Dachbegrünung kommt

Regina Timars Haus an der Brückstraße soll einen neuen Anstrich bekommen. Foto: th/Tim Harpers

Dinslaken Bis Ende 2024 stehen in Dinslaken 155.000 Euro für die Aufhübschung von Fassaden im Innenstadtbereich zur Verfügung. Am Mittwoch wurde ein erster Förderbescheid übergeben. Wir erklären, wer Anspruch hat und was man dafür tun muss.