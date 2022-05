So kommt man an die Förderung : Dinslaken legt Fassadenprogramm neu auf

Hausbesitzerin Regina Timar (3. v. l.) hat sich dazu entschieden, ihre Fassade erneuern zu lassen. Bürgermeisterin Michaela Eislöffel, Stabsstellenchef Alexandro Hugenberg (2. v. r.), Projektleiter Kai Dunkerbeck (r.) und ein Nachbar kamen zur Übergabe der Förderbewilligung. Foto: th/Tim Harpers

Dinslaken Bis Ende 2024 stehen in Dinslaken 155.000 Euro für die Aufhübschung von Fassaden im Innenstadtbereich zur Verfügung. Am Mittwoch wurde ein erster Förderbescheid übergeben. Wie man an die Förderung kommt.