Jana Zöllner und Chris Reimann : Grüne in Dinslaken mit neuer Doppelspitze

Dinslaken Zum Wahlkampfendspurt kommt die Grüne Spitzenkandidatin für NRW, Mona Neubauer, auf den Neutorplatz nach Dinslaken. Außerdem ist eine Radtour mit Bärbel Höhn geplant.

Chris Reimann schwor die Grünen auf die heiße Phase des Landtagswahlkampfs ein. Nach zwei Jahren weitgehend digital stattfindender Parteiarbeit, werde es uns nun wieder vermehrt möglich sein, Wahlkampfveranstaltungen in Präsenz durchzuführen. „Es gilt also in den nächsten Wochen, unserem Landtagskandidaten Niklas Graf, die Menschen in Dinslaken und Oberhausen von unseren Ideen und Projekten für NRW zu begeistern.”