Ein Blick auf Dinslaken, Voerde und Hünxe : Was man zur Wahl in NRW wissen muss

Viele Bürgerinnen lassen sich im Wahlbüro im Dinslakener Rathaus ihre Wahlunterlagen aushändigen, um ihre Stimmen schon vor dem Wahlsonntag abzugeben. Wahlkabinen stehen bereit. Foto: Zehrfeld

Dinslaken/Voerde/Hünxe Die Spannung steigt, die Kandidaten biegen im Wahlkampf auf die Zielgerade ein. Das bedeutet, dass auch die Wähler bald eine Entscheidung treffen müssen. Was es rund um die Wahl zu beachten gilt, erfahren Sie hier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Elsing

Morgen in einer Woche, also am Sonntag, 15. Mai, wird in Nordrhein-Westfalen eein neuer Landtag gewählt. Das bevölkerungsreichste Bundesland trifft seine Entscheidung, von wem es in den kommenden fünf Jahren regiert werden möchte. Bleibt Hendrik Wüst, der erst am 27. Oktober des vergangenen Jahres Armin Laschet ablöste, weil sich der nach gescheiterter Kanzler-Kandidatur für die Bundespolitik entschied, im Amt oder bekommt NRW einen neuen Ministerpräsidenten? Diese Frage können auch wir jetzt noch nicht beantworten. Dafür gibt‘s an dieser Stelle jedoch die letzten Informationen zur Wahl und wie sie abläuft.

Wahlberechtigung In Nordrhein-Westfalen sind 13,2 Millionen Menschen wahlberechtigt. Voraussetzung hierfür ist ein Mindestalter von 18 Jahren, der Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft sowie ein Hauptwohnsitz in NRW.

Info Corona-Hinweise für die Wähler Pandemie Die Corona-Maßnahmen halten sich in den Wahllokalen in Dinslaken, Voerde und Hünxe in überschaubaren Grenzen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird in sämtlichen Kommunen nur noch empfohlen. Außerdem wird darum gebeten, die nötigen Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten und einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen. Für die regelmäßige Lüftung in den Wahllokalen wird gesorgt. In Dinslaken ist eine entsprechende Beschilderung für die Ein- und Ausgänge der Wahllokale vorgesehen. Zudem stehen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung.

Wahlkreise Das Land Nordrhein-Westfalen ist in 128 Wahlkreise aufgeteilt. Dinslaken gehört dem Wahlkreis 57 (Oberhausen II/Wesel I) an. Zu ihm zählt neben Dinslaken auch noch Oberhausen-Sterkrade. Voerde findet sich im Wahlkreis 58 (Wesel II) wieder, der von Alpen, Kamp-Lintfort, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten komplettiert wird. Hünxe gehört zum Wahlkreis 59 (Wesel III), der durch Wesel, Hamminkeln und Schermbeck vervollständigt wird.

Wahlräume Den einzelnen Stimmbezirken sind Wahlräume zugeordnet, in denen die Wähler ihre Stimme abgeben können. Aus der Wahlbenachrichtigung, die alle Wahlberechtigten erhalten haben, geht hervor, welcher Wahlraum aufgesucht werden muss. In Dinslaken gibt es 36 Wahlräume, in Voerde sind es 23 und in Hünxe 15. Alle drei Kommunen haben auf ihren Internetseiten eine Übersicht sämtlicher Wahllokale platziert.

Wie wird gewählt? Jeder Wahlberechtigte verfügt über zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählt er den Direktkandidaten seines Wahlkreises, die Zweitstimme wird für die Partei abgegeben. Das Landesparlament setzt sich folglich aus 128 Abgeordneten zusammen, die per Erststimme dorthin gewählt wurden. Hinzu kommen 53 Abgeordnete, die über die Zweitstimme ins Parlament rücken. Das aktuell nicht 181 Sitze, sondern sogar 199 Sitze im Landtag besetzt sind, hängt mit den Überhangmandaten zusammen.

Der Wahltag Die Wahllokale in Nordrhein-Westfalen, und damit auch die Wahllokale in Dinslaken, Voerde und Hünxe, öffnen um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Um 18 Uhr wird auch schon die erste Prognose über den Wahlausgang erwartet. Eine erste Hochrechnung sollte gegen 18.30 Uhr vorliegen. Das vorläufige, amtliche Endergebnis wird erst am späten Abend erwartet.

Briefwahl Wer per Briefwahl wählen möchte, sollte den Antrag hierfür auf Empfehlung des Innenministeriums rechtzeitig anfordern. Die Landeswahlleiter raten zudem dazu, den Wahlbrief bis zum 11. Mai zur Post gebracht zu haben. Die Unterlagen für die Briefwahl sind im Internet erhältlich, können per Post zugeschickt oder im Briefwahlbüro der jeweiligen Kommunen persönlich abgeholt werden. Dort können übrigens auch direkt vor Ort die Wahlunterlagen ausgefüllt und wieder abgegeben werden. Wer sich die Unterlagen zuschicken lässt, wird feststellen, dass er einen amtlichen Wahlschein und einen Stimmzettel erhält. Diese beiden Dokumente müssen voneinander getrennt bleiben, sodass gewährleistet ist, dass der Stimmzettel nicht mit einer Person in Verbindung gebracht werden kann. Deshalb bekommt der Wähler auch mehrere Umschläge, deren korrekte Verwendung durch beiliegende Unterlagen erklärt wird.