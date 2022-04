Bundesverdienstkreuz für Heinz Boß aus Voerde : Impulsgeber und Mann des Ausgleichs

Voerde Für Heinz Boß war es ein bewegender Moment. Der frühere Voerder Bürgermeister und jetzige Vorsitzende des Heimatvereins Voerde bekam in einer Feierstunde im Rathaus das Bundesverdienstkreuz überreicht.

Nachdem er das Bundesverdienstkreuz und die dazugehörige Verleihungsurkunde aus den Händen des stellvertretenden Landrats Heinrich Heselmann in Empfang genommen hatte, nutzte Heinz Boß die Gelegenheit, einige persönliche Worte zu sprechen. Angesichts der lobenden Reden, die von Heselmann und Bürgermeister Dirk Buschmann auf ihn gehalten worden waren, fragte sich der Bundesverdienstkreuzträger schmunzelnd, ob er „tatsächlich so gut gewesen sein soll“, wie es sich gerade während des Festaktes, der im Voerder Rathaus stattfand und an dem Wegbegleiter von Heinz Boß teilnahmen, angehört habe. Sichtlich bewegt dankte der 76-Jährige seiner Frau Sigrid, die es in den vielen gemeinsamen Jahren nicht immer leicht mit gehabt habe, und sagte, dass der ihm verliehene Orden auch ihr ein Stück weit gehöre.