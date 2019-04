Offizielle Linie : Ohne Sternchen und Unterstrich

Auf einem Duden liegt ein Gendersternchen: Die Sprache verändert sich, auch wenn viele diesen Wandel als Unsinn empfinden. Foto: picture alliance / ZB/Sascha Steinach

Anders als Hannover, das eine geschlechtergerechte Verwaltungssprache eingeführt hat, will die Stadt Dinslaken ihren Beschäftigen keine Vorgaben zur gendergerechten Sprache machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bürger*innen oder Bürger_innen? Die so genannte gendergerechte Sprache hat zum Ziel, alle geschlechtlichen Identitäten sprachlich abzubilden und nicht alleine zwischen Männern und Frauen, etwa als Bürger und Bürgerinnen oder BürgerInnen, zu unterscheiden. In Städten wie Hannover taucht das Gender-Sternchen deshalb bereits in der Verwaltungssprache auf. Doch viele Städte richten ihre Briefe weiterhin „nur“ an Bürgerinnen und Bürger, so auch Dinslaken.

„Unsere offizielle Linie ist die rechtlich festgelegte“, sagt Dinslakens Gleichstellungsbeauftragte Karin Budahn-Diallo. Das Landesgleichstellungsgesetz verpflichte dazu, dass Gesetze und andere Rechtsvorschriften „sprachlich der Gleichstellung von Frauen und Männern Rechnung“ tragen müssen. Ferner muss in der „internen wie externen dienstlichen Kommunikation“ eine „sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern“ beachtet werden. Wo möglich, sollen „geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen“ verwendet werden. Und „sofern diese nicht gefunden werden können, sind die weibliche und die männliche Sprachform zu verwenden.“

Info Geschlechtergerechtes Formulieren Ziel Geschlechtergerechte Sprache ist ein Sprachgebrauch, der die Gleichstellung der Geschlechter zum Ausdruck bringen will. Hierzu zählen auch Vorschläge zur Veränderung des Sprachsystems in Vokabular, Orthographie oder sogar Grammatik. Formulieren Von „Gendering“ oder „Gendern“ wird gesprochen, wenn ein Text nach Richtlinien des geschlechtergerechten Formulierens erstellt oder umgeschrieben wird.

Einige Städte, aber auch Hochschulen bundesweit gehen inzwischen vor dem Hintergrund des „dritten Geschlechts“ mit Leitfäden für geschlechtergerechte Sprache hinaus und nutzen wie etwa Hannover das Gender-Sternchen. Die Stadt Dortmund erarbeitet derzeit eine Richtlinie für eine Verwaltungssprache, die keine geschlechtliche Identität ausschließen soll. Ob die Stadt das durch Gender-Sternchen oder andere Zeichen erreichen will, ist noch nicht klar.

So weit geht die Stadt Dinslaken bislang nicht. „Schon seit 30 Jahren ist es Thema, Frauen in der deutschen Sprache abzubilden. Ich kann nicht sagen, dass sich das schon in der Gesellschaft gesetzt hat“, sagt Karin Budahn-Diallo. „Da lege ich doch nicht noch einen drauf.“

Das Thema der gendergerechten Sprache werde seit Jahren bagatellisiert. „Die Strategie ist, gendergerechte Sprache ins Lächerliche zu ziehen. Das macht es schwer, Sprache sachlich zu thematisieren.“ Auch bei der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes gibt es wohl noch immer Probleme: Es kämen immer noch Schriftstücke aus der Verwaltung bei Budahn-Diallo an, die entgegen der Gesetzeslage nicht auch die weibliche, sondern nur die männliche Sprachform verwenden. „Ich bekomme auch Texte aus dem Ministerium, da sind die eigenen Vorgaben nicht eingehalten.“ Schuld daran sei auch die Alltagssprache. „Was uns umgibt, ist eine Männersprache“, sagt Karin Budahn-Diallo. Für die Gleichstellungsbeauftragte ist gendergerechte Sprache ein Thema, das nicht alleine die Verwaltung, sondern die gesamte Gesellschaft und die Medien betrifft. Die Verwaltung sei „Abbild der Gesellschaft“.„In der Verwaltung arbeiten auch nur Menschen“, merkt Stadtsprecher Marcel Sturm an. Überfordern wolle die Stadt ihre Angestellten nicht, die Bereitschaft solle aus der Institution heraus entstehen. Zwar verlange die Stadt nur, dass die Vorgaben aus dem Landesgleichstellungsgesetz für ihre Schriftstücke eingehalten werden, doch wer in der Verwaltung zusätzlich gerne mit Gender-Sternchen oder Gender-Gap arbeiten wolle, dem würden laut Sturm „keine Steine in den Weg gelegt“. Die Stadt gehe hier einen Mittelweg.

(mh)