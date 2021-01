Bürgermeisterin Eislöffel schreibt Brief an Deutsche Bahn : Stadt kritisiert Deutsche Bahn für Probleme beim Bahnhof

Bürgermeisterin Eislöffel schreibt Brief an Deutsche Bahn

Dinslaken Chaos beim Umbau des Bahnhofsumfeldes: Die Stadtspitze gibt der Deutschen Bahn Schuld dafür. Sie verlangt ein „Ende der Zickzack-Fahrt“. Der Konzern will zu den Vorwürfen Stellung nehmen.

Die Stadt Dinslaken wirft der Deutschen Bahn vor, den Dinslakener Bahnhof zu vernachlässigen. Bürgermeisterin Michaela Eislöffel und Planungsdezernent Thomas Palotz haben einen Brief an den Vorstand des Konzerns geschickt. Darin forderten sie ihn auf, „seiner Verpflichtung nachzukommen und bei der Entwicklung des Bahnhofsumfeldes, zu dem unverzichtbar das Bahnhofsgebäude gehöre, ein verlässlicher Partner zu sein“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Verschleppung einer Entscheidung zur Entwicklung des Bahnhofsgebäudes bringe die Stadt Dinslaken nun in die Situation, dass sie zur Verfügung stehende Mittel der Städtebauförderung nicht in Anspruch nehmen könne.

Die Deutsche Bahn äußert sich zunächst mal nicht zu den Vorwürfen. Man wolle zuvor gegenüber der Stadt Stellung nehmen, erklärte ein Sprecher: „Es gebietet der Anstand, dass wir das erstmal auf politischer Ebene beantworten und dann auf die Öffentlichkeit zugehen.“ Die Frage, was die Bahn denn tatsächlich kurz-, mittel- und langfristig für das Dinslakener Bahnhofsgebäude plane, ließ der Konzern am Mittwoch unbeantwortet.

Die Stadt Dinslaken wiederum teilt mit, dass sie ihr Schreiben zur Kenntnisnahme auch an die Politik gereicht hat: an den hiesigen Bundestags- und Landtagsabgeordneten und an die Vorsitzenden der Verkehrsausschüsse von Bundes- und Landtag. „Wir erwarten von der Bahn ein Ende der Zickzack-Fahrt und eine klare Ansage“, erklärte Stadt-Sprecher Marcel Sturm. Das Thema sei über Jahre „von einer Station zur anderen gefahren worden“ und stehe nun offensichtlich auf dem Abstellgleis. „Wir wollen es darum auf oberster Ebene des Unternehmens deutlich und unmissverständlich vorbringen. Denn wir brauchen eine Entscheidung von der Bahn, zunächst unabhängig davon, wie diese Entscheidung aussieht.“