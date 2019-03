Ein etwas anderes Familienleben: Pflegeeltern gesucht in Dinslaken

Info

Das Angebot Verschiedene Arten von Pflege gibt es: Bei der familiären Bereitschaftsbetreuung werden Kinder oft sehr kurzfristig in akuten Krisensituationen von Pflegeeltern aufgenommen – die Bereitschaftsfamilie ist in solchen Fällen ein Ort der Klärung. Die Vollzeitpflege hingegen kann vorübergehend, für einen bestimmten, begrenzten Zeitraum oder auf Dauer – also bis zur Selbständigkeit des Kindes – angelegt sein.

Bewerbungen Personen, die sich vorstellen können, ein Pflegekind bei sich aufzunehmen, erhalten Informationen beim Pflegekinderdienst auf www.dinslaken.de/de/dienstleistungen/pflegefamilien-pflegekinder sowie bei Bärbel Eder unter Telefon 02064 66571.

Infoabend Die Mitarbeiterinnen des Pflegekinderdienstes veranstalten zudem einen Infoabend für Interessierte – am Dienstag, 9. April, um 18 Uhr, in der 4. Etage des Stadthauses an der Wilhelm-Lantermann-Straße 65.