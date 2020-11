Paten für Sommerbepflanzung 2021 gesucht : Dinslaken lässt Blumen sprechen

Stadt übernimmt Kosten für Blumenampeln Foto: din/stadt dinslaken

Dinslaken Die Stadt finanziert die Sommer- und Winterbepflanzung in den Einkaufsstraßen. Ein kleiner Beitrag, um den Aufenthalt in der Innenstadt angenehmer zu machen.

Alle Jahre wieder pünktlich zum Start der dunkleren Tage macht sich die Dinslakener Innenstadt bereit für die anstehende Winter- und Adventszeit. Dabei verabschiedet sich die Innenstadt von den noch bis in den November blühenden Sommerblumenampeln entlang der Einkaufsstraßen. Am vergangenen Donnerstag wurde die winterharte Bepflanzung aufgehängt. Sie soll in den kommenden Monaten bis zum Frühjahr die Innenstadt verschönern.

Jedes Jahr wird das Projekt „Dinslaken erblüht“ von vielen engagierten Patinnen und Paten unterstützt. In diesem Jahr ist vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auch das anders: Auf Vorschlag der städtischen Wirtschaftsförderung übernimmt die Stadt Dinslaken einmalig die Kosten für die Blumenampeln, sowohl für die Sommer- als auch die Winterbepflanzung. Ein kleiner Beitrag, um den Aufenthalt in der Innenstadt angenehmer zu machen. Zusammen mit der Weihnachtsbeleuchtung, die zeitgleich eingeschaltet wurde, soll ein stimmungsvoller Rahmen für einen Besuch in der City geschaffen werden.

Und im nächsten Jahr soll es dann wie gewohnt in der gemeinschaftlichen Umsetzung des Projektes „Dinslaken erblüht“ weitergehen. Für die Sommerbepflanzung ab April 2021 werden wieder Patinnen und Paten gesucht; viele der bisherigen Partnerinnen und Partner haben bereits jetzt zugesagt, dass sie sich im Sommer wieder an dem Projekt beteiligen werden.

Das Projekt „Dinslaken erblüht“ wurde im Sommer 2013 das erste Mal auf eine Initiative des Citymanagements und der AG Einzelhandel, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Dinslakener Geschäftsleute, der Werbegemeinschaft Dinslaken, des Stadtmarketingvereins und des Einzelhandelsverbands Niederrhein zusammensetzt, initiiert. In jedem Jahr wurde eine Sommerbepflanzung, bislang bestehend aus rot-pinken Geranien, und eine Winterbepflanzung aus winterharten Hornveilchen und Efeu in der Innenstadt umgesetzt. In der Regel finden sich um die 50 Patinnen und Paten, die zusammen mit der Stadt Dinslaken an rund 60 Standorten die Blumen blühen lassen. Zu den Blumen gehört ein besonderer Service des Partnerunternehmens Flower & Shower aus Kleve.

(RP)