Digitalisierung Moltkeschule ist die einzige städtische Schule ohne WLAN

In Dinslaken gibt es nur einen Schulstandort, der nicht über WLAN verfügt – das ist der der Moltkeschule an der Tackenstraße. Allerdings soll der WLAN-Ausbau dort im Zuge der geplanten Schulsanierung stattfinden. Zu 80 Prozent ist WLAN im Gustav-Heinemann-Gymnasium und der Gesamtschule Hiesfeld verfügbar. Der noch ausstehende Ausbau auf 100 Prozent soll im Rahmen der Schulsanierung erfolgen. Alle übrigen städtischen Schulen sind zu 100 Prozent mit WLAN versorgt, wie die Dinslakener Stadtverwaltung in ihrer Vorlage für den Digitalisierungsausschuss feststellt.