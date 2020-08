Menschen sollen sich gut aufgehoben fühlen : Sommerkultur: Stadt verschärft Infektionsschutz

Dinslaken Nach kritischen Rückmeldungen von Gästen, die sich unwohl und unsicher gefühlt haben, wird der Corona-Infektionsschutz nun zusätzlich erhöht.

Plätze, die im Ticketsystem nicht kaufbar sind, werden deutlich sichtbar abgesperrt, so dass sie in keinem Fall genutzt werden können. Schon bisher waren neben jedem verkaufbaren 4er-Block Einzelsitzplätze links und rechts dieser Blöcke nicht im Verkauf.

Corona-Fall in Kita in Dinslaken

Schmetterlingsgruppe in der Kita Heilig Blut betroffen : Corona-Fall in Kita in Dinslaken

Dinslakens Bürgermeister Michael Heidinger begrüßt die Änderungen: „Damit gehen wir auf die Sorgen ein, die uns gegenüber geäußert worden sind. Gleichzeitig appellieren wir an alle Gäste, sich vernünftig und umsichtig zu verhalten wie immer und überall in der Corona-Krise. Die aktuelle Corona-Schutzverordnung ermöglicht es uns in NRW wieder, in den Genuss von Kunst und Kultur zu kommen. Das sollten wir nicht aufs Spiel setzen.“