Bürofehler bei der Stadt Dinslaken : Resolution gegen Ausbau-Kosten nicht weitergeleitet

Dinslaken Durch einen „Bürofehler“ hat die Dinslakener Stadtverwaltung die im Dezember verabschiedete Resolution des Stadtrates zur Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen erst jetzt an das Land weitergeleitet.

Bürgermeister Michael Heidinger informierte die Ratsmitglieder schriftlich am Mittwoch über das Versehen und bat um Entschuldigung. „Unabhängig davon haben wir in der Zwischenzeit den direkt gewählten Dinslakener Landtagsabgeordneten Stefan Zimkeit in seinem Engagement unterstützt, für einen Gesetzentwurf im Sinne der vorliegenden Resolution einzutreten“, betont Heidinger. „Wir haben als Konsequenz jetzt die internen Abläufe optimiert, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert“, erklärte Stadt-Sprecher Marcel Sturm.