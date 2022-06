Auswahlprozess für neuen Beigeordneten : Stadt Dinslaken lässt Kritik der FDP-Fraktion nicht gelten

Dinslaken Die Liberalen nahmen nicht an der Sitzung der Findungskommission für die Auswahl des neuen Beigeordneten teil. Dafür verantwortlich machen sie die Verwaltung, die die Vorwürfe nun mit deutlichen Worten zurückweist.

Laut Verwaltung fand die Sitzung der Findungskommission mit der Vorstellung des Bewerbers für die Stelle des 1. Beigeordneten und Kämmerers am 30. Mai im Rathaus statt. Die Einladung dazu sei nachweisbar am 19. Mai um 11.48 Uhr per E-Mail an alle Fraktionsvorsitzenden versandt worden, auch an den Chef der FDP-Fraktion. Ein Zustellungsfehlerbericht sei nach Versand der Einladung nicht eingegangen. Die Einladungsfrist sei auch nicht zu kurz gewesen, „da es bei der Findungskommission überhaupt keine Einladungsfrist gibt“, so Sturm. Der 30. Mai wurde laut Verwaltung als Termin gewählt, damit die Vorlage noch rechtzeitig erstellt und fristgerecht für die Tagesordnung des Stadtrates, der am 20. Juni tagt, versendet werden konnte.