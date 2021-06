Stadt Dinslaken lädt ein : Diskussion über das Freibadgelände

In einer digitalen Veranstaltung geht es demnächst um die Nachnutzung des Hiesfelder Freibadgeländes. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Die Dinslakener Bürgerinnen und Bürger sind aufgefordert, Ideen zur Nachnutzung des Hiesfelder Areals in die öffentliche Diskussion einzubringen.

Die Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft Din Fleg lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein, sich bei einer öffentlichen Auftaktveranstaltung über die Nachnutzung des ehemaligen Freibadgeländes Hiesfeld auszutauschen und einzubringen. Die digitale Veranstaltung findet am Donnerstag, 8. Juli, in der Zeit von 17 bis 19 Uhr statt. Din Fleg und das beauftragte Landschaftsarchitektur-Büro RMPSL wollen gemeinsam mit der Öffentlichkeit über Nutzungsideen ins Gespräch kommen sowie Schwerpunkte und Prioritäten diskutieren. Auf dieser Basis wird das Planungsbüro anschließend Planungsvarianten erarbeiten, die in einer weiteren Beteiligungsveranstaltung Anfang Herbst vorgestellt und diskutiert werden sollen.