Industriefläche an der Thyssenstraße : Dinslaken kann MCS-Gelände entwickeln

Industriefläche an der Thyssenstraße

Präsentation zu MCS Gelände in Dinslaken im September 2018: (v.l.) Dominik Erbelding (Geschäftsführer Din Fleg), Jan Klima (Klima Beteiligungs- und Beratungs GmbH für MCS Technologies GmbH) und Baudezernent Thomas Palotz. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Die letzte Hürde ist genommen: Das Rücktrittsrecht des ehemaligen Eigentümers für die Industriefläche an der Thyssenstraße ist weggefallen.

Die Stadt Dinslaken kann jetzt das MCS-Gelände an der Thyssenstraße entwickeln. Ein Rücktrittsrecht des ehemaligen Eigentümers ist weggefallen. Seit Ende 2019 besitzt die Stadt das ehemalige MCS-Gelände. Wie berichtet, hatte die Stadt sich damals mit den Eigentümern auf ein Tauschgeschäft verständigt. Im Gegenzug für die Industriefläche an der Thyssenstraße haben die MCS-Eigentümer zwei Grundstücke an der Hünxer Straße/Ziegelstraße erhalten.