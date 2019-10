Verkehrsberuhigung in der Dinslakener Innenstadt : Stadt will keine Poller auf der Althoffstraße – Rat diskutiert

Dinslaken Die Stadt Dinslaken hält nicht viel von einer Verkehrsberuhigung durch Poller auf der Althoffstraße. Möglichkeiten für Autofreiheit auf einem Teil der Bahnstraße will sie aber untersuchen. Die Politik diskutiert über beides am Donnerstag im Stadtrat.

Die SPD hat wie berichtet vorgeschlagen, den Durchgangs-Autoverkehr auf zwei Strecken in der Innenstadt zu unterbinden. So sollten, so die Idee der Sozialdemokraten, Poller am kleinen Kreisverkehr auf der Althoffstraße – er ist etwa in Höhe der Stadthalle – installiert werden.