Reduzierte Zeiten : Stadt fragt bei Eltern den Betreuungsbedarf in Kitas ab

Dinslaken Die Kitas gehen ab Montag in den eingeschränkten Pandemiebetrieb. Die Stadt Dinslaken fragt zurzeit den Betreuungsbedarf der Eltern ab.

Nach der neuen Corona-Verordnung gehen die Kitas in Nordrein-Westfalen ab Montag, 11. Januar, in den eingeschränkten Pandemiebetrieb: Die Kindertagesstätten bleiben zwar im Januar geöffnet, die Betreuung für jedes Kind wird aber um jeweils zehn Stunden pro Woche reduziert. Grundsätzlich sind die Eltern aufgerufen, ihre Kinder, wenn möglich, zu Hause zu betreuen.

Zugleich müsse die Stadt prüfen, welche Erzieherinnen und Erzieher die Dienste jeweils abdecken können, da einige der Beschäftigten ja auch eigene Kinder im Kindergarten- und Schulalter hätten. „Die Träger und wir versuchen erst einmal, die gewohnten Öffnungszeiten in den Kitas beizubehalten. In dem Rahmen können dann Eltern ihre Bedarfe mit der reduzierten Stundenzahl kundtun“, erläutert Sturm.

In der vergangenen Woche hätten rund 50 Prozent der Eltern die Betreuungsangebote wahrgenommen. Für die jetzt beginnende Woche konnte die Dinslakener Stadtverwaltung noch keine Zahl liefern. „Letztes Jahr war es anfangs ja zunächst so, dass nur Eltern (und später ein Elternteil) in systemrelevanten Berufen Betreuung beanspruchen konnten. Damals waren rund 20 Prozent der Kinder in den Kitas. Ab Juni wurde das Angebot im Sommer landesweit dann ja wieder geöffnet, allerdings einhergehend mit Stundenreduktion und der Einrichtung fester Gruppen: Es kamen 80 bis 90 Prozent der Kinder in die Betreuung“, wie Stadtsprecher Marcel Sturm berichtet.