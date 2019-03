Motiv: reine Geldgier: Lebenslang für Axtmord gefordert

Hünxe/Duisburg Der Angeklagte soll den 82-jährigen Lehrer in Hünxe aus Geldgier erschlagen haben.

Aus reiner Geldgier soll ein 40-jähriger Hünxer im September einen 82-jährigen ehemaligen Lehrer in dessen Wohnung mit einer Axt erschlagen haben. In den Augen der Staatsanwältin ein eiskalter emotionsloser Mord, für den sie gestern vor dem Landgericht Duisburg die einzige im Gesetz vorgesehene Strafe forderte: lebenslange Haft. Angesichts des Umstandes, dass der Angeklagte dabei gleich drei Mordmerkmale verwirklicht und auf erschreckende Weise nur an seinen eigenen Vermögensvorteil gedacht habe, bejahte die Anklagevertreterin zudem die besondere Schwere der Schuld. Käme die Strafkammer dieser Wertung nach, würde das für den Angeklagten bedeuten, dass er frühestens nach 25 Jahren wieder auf freien Fuß käme.