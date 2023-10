Aufklärung und Prävention Vinzenz-Hospital veranstaltet Informationstag zu Brustkrebs

Weltweit wird im Monat Oktober auf die Situation von an Brustkrebs Erkrankten aufmerksam gemacht. Dabei werden Prävention, Früherkennung und Erforschung von Brustkrebs in den Fokus gerückt. Das katholische St.-Vinzenz-Hospital in Dinslaken beteiligt sich mit einem eigenen Aktionstag, der am Samstag, 21. Oktober, veranstaltet wird, an dem Projekt. Unter dem Motto „Pass auf dich auf“ steht dieser Tag ganz im Zeichen der Aufklärung und Prävention im Kampf gegen Brustkrebs. Diese Veranstaltung bietet eine Reihe von Vorträgen, Aktivitäten und Informationsmöglichkeiten für Besucherinnen und Besucher. Der Infotag findet von 11 bis 16 Uhr im Medienzentrum des Krankenhauses statt.