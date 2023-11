Am St. Vinzenz Hospital Dinslaken Deutschlands erste zertifizierte Spezialistin für Knorpel

Dinslaken · In Deutschland und Österreich sind insgesamt 31 zertifizierte Knorpelspezialisten registriert, darunter drei am St. Vinzenz Hospital in Dinslaken. Nura Al Sibai ist deutschlandweit die erste Frau mit dieser Qualifikation.

01.11.2023, 16:26 Uhr

Nura Al Sibai, Oberärztin Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie und nun auch zertifizierte Knorpelspezialistin Foto: GFO Kliniken Niederrhein

Das St. Vinzenz Hospital Dinslaken freut sich, Nura Al Sibai, Oberärztin und langjährige Mitarbeiterin der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, zur Auszeichnung als erste zertifizierte Knorpelspezialistin in Deutschland gratulieren zu dürfen. Das teilten die GFO Kliniken Niederrhein in einer Pressemitteilung mit. Die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie setzt sich für den Gelenkerhalt und die Förderung innovativer Ansätze in der orthopädischen Medizin ein. Neben Chefarzt Dr. Christoph Werry und Oberarzt Florian Glahn, die bereits nach den Vorgaben des Qualitätskreis Knorpel-Repair & Gelenkerhalt (QKG) als zertifizierte Knorpelspezialisten ausgezeichnet sind, ist Nura Al Sibai die neueste Ergänzung dieses Teams. Der QKG ist ein renommierter Verein von Ärzten und Wissenschaftlern, der sich intensiv mit gelenkerhaltenden konservativen und operativen Behandlungen der Gelenke beschäftigt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind in Deutschland und Österreich insgesamt 31 zertifizierte Knorpelspezialisten registriert, darunter drei am St. Vinzenz Hospital in Dinslaken. Die Zertifizierung als Knorpelspezialist erfordert ein herausragendes Maß an Fachwissen und Engagement für den Gelenkerhalt und der damit verbundenen Knorpelregeneration und -reparatur. „Wir sind stolz darauf, Nura Al Sibai in unserem Team zu haben. Ihre Expertise wird unsere Kapazitäten im Bereich der Knorpeltherapie weiter stärken und unsere Patienten werden davon in hohem Maße profitieren", erklärte Chefarzt Dr. Christoph Werry. Die Anerkennung von Nura Al Sibai als erste zertifizierte Knorpelspezialistin in Deutschland unterstreicht das Engagement des St. Vinzenz Hospitals Dinslaken für die Förderung junger Talente sowie innovativer medizinischer Versorgung und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Klinik.

(fbl)