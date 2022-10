Laternenumzüge in Dinslaken, Hünxe und Voerde : Wann St. Martin durch Dinslakens Straßen zieht

Foto: Felix Stein Infos Das sind die Martinszüge in Dinslaken, Voerde und Hünxe 2022

Dinslaken, Hünxe, Voerde St. Martin zieht in diesem Jahr auch wieder durch die Straßen von Dinslaken, Hünxe und Voerde. Wann die Kinder in ihrer Nachbarschaft die Straßen in ein buntes Laternenmeer verwandeln, erfahren Sie hier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der St.-Martins-Brauch ist fester Bestandteil der Identität unserer Region. Dass viele Umzüge in den vergangenen Jahren coronabedingt ausfallen mussten, ist vor diesem Hintergrund besonders bedauerlich. In Dinslaken, Hünxe und Voerde wird es 2022 nun aber wieder viele Laternenumzüge geben. Das ist vor allem für jene Grundschule- und Kindergartenkinder schön, für die es der erste Umzug dieser Art sein wird.

Termine St. Martin in Dinslaken, Hünxe, Voerde

Die Termine für die Umzüge in Dinslaken, Hünxe und Voerde 2022 haben wir in dieser Infostrecke für Sie zusammengestellt. Die Veranstaltungen finden vorbehaltlich besonderer Corona-Entwicklungen statt. Informieren Sie sich im Zweifel direkt bei der jeweiligen Schule oder dem jeweiligen Kindergarten über mögliche kurzfristige Terminänderungen.

Geschichte St. Martin

St. Martin wird seit mehreren hundert Jahren in Gedenken an den mittelalterlichen Heiligen Martin von Tours gefeiert. Der gilt als einer der bekanntesten Heiligen der Katholischen Kirche und als Begründer des abendländischen Mönchstums.

Dass Kinder und Jugendliche zu St. Martin mit Laternen durch die Straßen ziehen, liegt daran, dass Martins Leichnam in einer Lichterprozession mit einem Boot nach Tours überführt wurde. Der Brauch der Laternenumzüge soll an diesen Umstand erinnern.

(th)