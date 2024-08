Skulptur auf dem Lohberg Corso Stählener Kumpel erzählt seine Geschichte und singt das Steigerlied

„In einigen Jahren wird es keine Zeitzeugen des aktiven Bergbaus in Dinslaken mehr geben, die von ihrer Arbeit unter Tage erzählen können“, sagte Gisela Schrör vom Forum Lohberg. Deshalb kam die Idee auf, einen Bergmann als Skulptur seine Geschichte erzählen zu lassen. Zuvor hatte sie eine sprechende Figur im Urlaub am Ruhrtalwanderweg in der Eifel gesehen. Der Bürgerverein Forum Lohberg setzte sich daraufhin mit dem Hersteller dieser Skulptur in Verbindung. Man erfuhr, dass auch ein Kumpel hergestellt werden könnte. Also bemühte das Forum Lohberg sich daraufhin um Fördergelder zur Realisierung des Projektes.