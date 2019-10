Polizei sucht zeugen : Autos, Schule und Friedhofskapelle beschmiert

Dinslaken Schmierfinken mit Spraydosen haben in der Nacht zu Dienstag Autos und Gebäude mit Farbe besudelt.

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Hiesfeld Autos und Gebäude mit Farbe beschmiert. Entlang der Straße Auf dem Krähenbrink sowie an der Kirchstraße beschädigten sie mindestens fünf Pkw. Anwohner hatten ihre Autos zuletzt am Montag gegen 22 Uhr unbeschädigt gesehen. Am nächsten Morgen gegen 6.55 Uhr sahen sie dann die Beschädigungen. Die Täter hatten gelbe und auch grüne Farbe genutzt und diese wahllos auf die Wagen versprüht. In einem Fall schrieben sie "Krank" auf ein Auto. Ein Zeuge hatte in der Nacht mehrere Jugendliche auf der Straße gehört. Auch eine Schule an der Kirchstraße sowie eine Friedhofskapelle an der Kurt-Schumacher-Straße besudelten die Täter. An der Schule besprühten sie sämtliche Fenster und hinterließen die Schriftzüge "ACAB, FUCK COPS, Krank" und die Zahl "39". Auch an den Wänden der Friedhofskapelle und im Toilettenraum hinterließen sie diese Schriftzüge. Hier stellten Polizeibeamte eine Sprühdose mit gelber Farbe sicher.