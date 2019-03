Fußball: SuS 09 Dinslaken will die Durststrecke beenden

SuS 09 Dinslaken will die Durststrecke beenden

Dinslaken/Voerde Der Bezirksligist ist seit mehreren Monaten sieglos. RWS Lohberg und SV 08/29 Friedrichsfeld bestreiten ihre Spiele am Sonntag auswärts.

„Jetzt wird das Wetter wieder besser und damit auch unsere Ergebnisse“, sagt Thorsten Schramm, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SuS 09 Dinslaken, vor dem Spiel am Sonntag um 15.15 Uhr beim VfB Bottrop. Seit Schramms Start im Jahr 2015 beim SuS 09 beobachtet er den Wetter-Stimmungstrend bei seiner Mannschaft regelmäßig: „Dezember bis März gibt’s hier immer Durststrecken.“ Was auch am Training auf der Asche liegt, da der Rasenplatz keine Flutlichtanlage hat.