Handball: TV Jahn Hiesfeld macht weiteren Schritt in Richtung Aufstieg

Dinslaken-Hiesfeld Der Spitzenreiter der Handball-Verbandsliga gewinnt bei der DJK Adler Königshof II mit 28:21. Vor der Pause läuft es aber nicht besonders rund.

Harry Mohrhoff ist ein erfahrener Handballtrainer. Auch deshalb weiß er genau, was in den nächsten Wochen zu tun ist. „Weiter konzentriert spielen, auch wenn alles gut aussieht“, sagte der Coach des Verbandsliga-Spitzenreiters TV Jahn Hiesfeld. Nach dem 28:21 (14:10)-Sieg bei Adler Königshof II heißt es nun: sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten TV Kapellen bei noch sechs ausstehenden Partien.

Möglicherweise wird das Top-Spiel gegen Kapellen am 13. April zum Schlüsselduell. Dazwischen liegen allerdings noch die Aufgaben gegen die HSG Vennikel/Rumeln, den TSV Kaldenkirchen und gegen das Schlusslicht TV Korschenbroich II. Selbstläufer sind die Partien nicht. Auch die Aufgabe in Krefeld am Samstag war nicht so locker, wie es das klare Ergebnis aussagte.