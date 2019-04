Wakeboarding : Wanley Fendrich träumt von den World Games

Trainiert schon wieder fleißig auf dem Wasser: Wanley Fendrich hat in diesem Jahr einige ganz wichtige Wettbewerbe vor der Brust. Foto: nrz/KN

Der Hünxer trainiert fleißig. Die EM und WM stehen auf seinem Programm. Im Trainingslager in Portugal will der 14-Jährige die Grundvoraussetzungen für ein gutes Abschneiden schaffen.

Im Winter ging es viermal in der Woche aufs Trampolin, um die Sprünge vorzubereiten. Seit Mitte März trainiert Wanley Fendrich wieder auf dem Wasser. In wenigen Tagen beginnt in Portugal das erste Trainingslager des Jahres für den 14-jährigen Wakeboarder. Der Schüler aus Hünxe hat 2019 viel vor. Höhepunkte im Terminkalender sind die Europameisterschaft in Kiew Anfang August und die Weltmeisterschaft, die im November voraussichtlich in Abu Dhabi stattfinden wird.

Gerade bei der WM ist für den Hünxer persönlich als auch den Bundesverband ein gutes Abschneiden wichtig, weil die dort errungenen Platzierungen mit für die Qualifikation zu den World Games 2021 zählen. An den „Olympischen Spielen“ der Extrem- und Trendsportler teilzunehmen, ist der große Traum des Teenagers. In zwei Jahren findet die Veranstaltung in den Vereinigten Staaten in Birmingham, Alabama, statt.

Die Herausforderung bei der WM dürfte in diesem Jahr für Wanley Fendrich besonders hoch sein, denn erstmals tritt der Hünxer in der Altersklasse „Junior Men“ gegen bis zu 18 Jahre alte Kontrahenten an. Ein erster Fingerzeig wird die EM in der Ukraine sein, wo der 14-Jährige sich erneut in der europäischen Spitze behaupten möchte. Eine Woche später will der Hünxer dann seinen Titel bei der Deutschen Meisterschaft verteidigen, die in Köln am Fühlinger See stattfindet.

(tik)