Volleyball: Damen des STV Hünxe feiern den vorzeitigen Aufstieg

Hünxe Durch den 3:2-Sieg gegen die Hildener AT löst die Mannschaft das Ticket für die Oberliga.

Um 18.51 Uhr am Sonntagabend war es geschafft. Nach dem Punktgewinn zum 15:9 im Entscheidungssatz konnten sich die Volleyballerinnen des STV Hünxe über den Aufstieg in die Oberliga freuen. Auf den Rängen gab es kein Halten mehr. Die mitgereisten Fans skandierten auf der Tribüne „Oberliga, Oberliga, hey, hey“, während das Team fröhlich im Kreis hüpfte.

Dem ganzen Jubel war aber noch einmal ein echter Krimi vorausgegangen. Der STV setzte sich knapp mit 3:2 (27:29, 25:20, 25:10, 20:25, 15:9) bei der Hildener AT durch. Zwar haben die Hünxerinnen am 6. April noch ein letztens Heimspiel gegen die DT Ronsdorf, die Meisterschaft und der Aufstieg sind dem Team aber nicht mehr zu nehmen. Bei der Hildener AT starteten die Gäste zunächst nervös und mussten den ersten Satz in der Verlängerung abgeben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten fand die Mannschaft von Trainer Georg Bodt aber immer besser ins Spiel. Nachdem der zweite Satz knapp gewonnen werden konnte, spielte der STV im dritten Durchgang dann wie ein Aufsteiger und wies die Hildener mit 25:10 in die Schranken.