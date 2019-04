Auszeichnung : Annika Rühl erhält den Sportpreis des Monats

Voerde Die 21-jährige Reiterin des RV Krüsterhof Voerde wird mit der Auszeichnung für den Monat März geehrt. Neben Turnieren in Deutschland ist sie auch auf internationaler Bühne vertreten.

Annika Rühl begann im Alter von elf Jahren mit dem Vielseitigkeitsreiten, schwenkte dann aber schnell zur Dressur um. „Für mich war Vielseitigkeitsreiten in dem Alter nichts, denn da ging es über hohe Baumstämme. Da muss man sein Herz in die Hand nehmen. Ich fand die Dressur besser“, sagte die Preisträgerin. Mittlerweile trainiert sie sechsmal wöchentlich und ist zudem in den letzten Zügen ihrer Ausbildung zur Pferdewirtin. Auch dort reitet sie mindestens sechs Pferde pro Tag. Das viele Training macht sich bezahlt. Im Juli 2018 wurde sie Rheinische Meisterin der Jungen Reiter. Dazu kam die Teilnahme an den Deutschen Jugendmeisterschaften in München und einige Bundeskader-Lehrgänge. „Fleiß und Disziplin stehen ganz oben. Man muss es einfach wollen“, sagte Rühl. Ein großes Highlight in ihrer Laufbahn liegt aber schon etwas zurück. Nach dem Abitur ging es für sie in die USA.