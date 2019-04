Fußball : VfB Lohberg und TV Voerde lassen Punkte liegen

Niederrhein Die Lohberger verlieren in der Kreisliga A gegen das Schlusslicht Hertha Hamborn. Der Spitzenreiter TV Voerde kommt gegen die DJK Vierlinden II nicht über ein 0:0 hinaus.

Ein wenig Luft auf den Tabellenfünfzehnten und damit direkten Abstiegsrang wollten sich die Lohberger verschafften. Doch daraus wurde nichts. Die Gäste aus dem Duisburger Norden, die zuvor erst zweimal am Grünen Tisch gewonnen hatten, feierten ihren ersten regulären Sieg überschwänglich. „Wir müssen seit Wochen ohne gelernte Abwehrspieler auskommen. Bei den Gegentoren haben wir uns dann auch katastrophal angestellt“, sagte Grefen. „Und vorne hat uns einfach auch das nötige Glück gefehlt.“ In der Tat hätte sein Team weit mehr als die Treffer zum 1:1 von Tariel Avdalyan (18.) und 2:1 von Daniel Borutta (36.) erzielen müssen. Vor der Pause sprang der Ball zweimal vom Innenpfosten zurück. In Hälfte zwei hatte Manuel Viltuznik zwei große Möglichkeiten (47./73.).