Fußball: SuS 09 Dinslaken feiert einen 2:0-Sieg gegen BW Oberhausen

Mit Lob geht Thorsten Schramm für gewöhnlich sparsam um. Am Mittwochabend machte der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SuS 09 Dinslaken schon in der Halbzeitpause eine Ausnahme. Der Heimauftritt seiner Elf gegen Blau-Weiß Oberhausen hatte Schramm vor dem Wechsel bereits so gut gefallen, dass er seine Anerkennung in der Kabine überhaupt nicht mehr verbergen wollte. Auch nach 90 Minuten hatte der SuS-Coach allen Grund, mit seinen Schützlingen zufrieden zu sein. Die Dinslakener setzten sich mit 2:0 (1:0) durch.