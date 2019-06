Hockey : U-18-Nationalteam spielt zum Abschluss remis

Dinslaken-Hiesfeld Die deutsche Mannschaft kommt im dritten Testspiel gegen Frankreich nicht über ein 3:3 hinaus.

Die Deutsche U-18-Nationalmannschaft hat in dieser Woche drei Testspiele in Hiesfeld absolviert. Jedes Mal hieß der Gegner Frankreich. Nach dem 3:1 in der ersten Partie und dem deutlicheren 5:1-Erfolg im zweiten Duell kam die deutsche Mannschaft im dritten und letzten Spiel nicht über ein 3:3 (0:0, 1:0, 0:1, 2:2) hinaus.