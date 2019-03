Tischtennis: Voerder Herren bezwingen den Tabellenführer TuS Rheinberg II

Jens Baumgartner hatte mit zwei Punkten Anteil am Sieg des TV Voerde. Beide Einzelspiele gewann er jeweils in drei Sätzen. Foto: Martin Büttner

Dinslaken Dem Landesligisten gelingt ein 9:5-Überraschungssieg gegen den Spitzenreiter. Der TV Bruckhausen erkämpft sich vor dem Derby beim MTV Rheinwacht Dinslaken ein 8:8 gegen den Weseler TV.

Der Kampf um den letzten Relegationsplatz in der Tischtennis-Landesliga der Herren spitzt sich weiter zu. Vor dem Derby am kommenden Samstag beim noch um einen Punkt besser platzierten MTV Rheinwacht Dinslaken setzte der Aufsteiger TV Bruckhausen mit dem 8:8 gegen den Weseler TV ein Ausrufezeichen. Derweil feierte der TV Voerde einen überraschenden 9:5-Erfolg gegen den kommenden Meister TuS Rheinberg II. In der Damen-Verbandsliga steht der TV Voerde bereits seit vergangener Woche als Meister fest und bleibt auch am vorletzten Spieltag der Saison durch ein 8:0 in Geldern-Veert ohne Verlustpunkt.