Fußball : TV Voerde hat am Sonntag ganz gute Karten

Der TV Voerde (grüne Trikots) führt die Tabelle in der Kreisliga A mit drei Punkten Vorsprung an. Zuletzt gelang dem Spitzenreiter ein 4:0-Sieg gegen Yesilyurt Möllen. Foto: FUNKE Foto Services/Jochen Emde

Niederrhein Der Spitzenreiter der Kreisliga A muss beim Tabellenneunten Gelb-Weiß Hamborn antreten. Der Verfolger SGP Oberlohberg ist beim Fünften Hamborn 07 II zu Gast. Die Abstiegskandidaten hoffen auf Erfolgserlebnisse.

Neun Spieltage sind noch in der Fußball-Kreisliga A zu absolvieren. Viel spannender könnte die Lage sowohl im Aufstiegs- als auch im Abstiegskampf nicht sein. Auch wenn in dieser Saison der erste Platz nicht zum direkten Aufstieg reicht, sind die Teams natürlich heiß auf eine mögliche Relegation. Nach 21 Spieltagen hat sich ein Zweikampf an der Spitze zwischen dem TV Voerde (56 Punkte) und der SGP Oberlohberg (53) entwickelt. Im Tabellenkeller stecken neben Yesilyurt Möllen auch der VfB Lohberg und der TV Jahn Hiesfeld II noch mitten im Abstiegskampf. Einzig Glückauf Möllen scheint sich auf dem dritten Platz dermaßen wohl zu fühlen, dass weder nach unten, noch nach oben eine Veränderung in Sicht ist.

Für den TV Jahn Hiesfeld II geht es am Sonntag um 15 Uhr zum Duisburger FV 08 II. Das Team von Trainer Frank Pluhnau braucht dringend drei Punkte und würde mit einem Sieg am Rivalen aus Duisburg vorbeiziehen. Ganz einfach wird das aber nicht, denn Hiesfelds bester Torschütze Fabian Neukamp hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und wird mindestens drei Wochen ausfallen. „Das ist sehr schade, weil er grade in einer guten Verfassung war, aber jetzt müssen wir die Verantwortung auf andere Schultern verteilen. Das zählt nicht als Ausrede“, sagt Pluhnau.

Richtig eng wird es mittlerweile auch für Yesilyurt Möllen. Die Mannschaft von Trainer Özgür Yerden hat derzeit kaum Spieler zu Verfügung und ist auf den vorletzten Platz abgerutscht. Wenn am Sonntag um 15 Uhr der FC Albania Duisburg zu Gast ist, soll sich aber einiges ändern. Yerden wittert gegen den Tabellensechsten eine Chance: „Albania ist momentan nicht wirklich gut drauf. Wir werden zuhause natürlich mit aller Macht versuchen, etwas zu holen, sonst wird es auch langsam schwer, da unten rauszukommen.“

SGP-Trainer Jens Szopinski steht mit seiner Mannschaft vor einer schwierigen Aufgabe. Foto: FUNKE Foto Services/Jochen Emde.

Für den Ligaprimus TV Voerde steht bei Gelb Weiß Hamborn am Sonntag um 15 Uhr eine Pflichtaufgabe auf dem Programm. Die Elf von Trainer Jörg Lieg hat zuletzt viele Torchancen ausgelassen, ist im Training aber speziell darauf eingegangen. „Natürlich haben wir in dem Bereich trainiert. Wir müssen uns spielerisch steigern und die Einstellung muss da sein. Das wird mit Sicherheit kein einfaches Spiel“, sagt Lieg. Personell kann er aus dem Vollen schöpfen.

Voerdes ärgster und mittlerweile auch einziger Verfolger ist die SGP Oberlohberg. Das Team von Jens Szopinski tritt am Sonntag um 15.15 Uhr bei der Zweitvertretung der SF Hamborn 07 an. Bis auf Terence Che Akosah, der seit dem Spiel gegen Rheinland Hamborn an einer Schulterverletzung laboriert, hat Szopinski alle weiteren Spieler an Bord. Für ihn ist das aber kein Grund, die Hamborner auf die leichte Schulter zu nehmen: „Sie haben einen schlechten Start in die Saison erwischt, sind mittlerweile aber richtig gut. Ich habe viel Respekt vor der Mannschaft. Bei uns muss wirklich alles stimmen, damit wir die drei Punkte mitnehmen.“

Über drei Zähler würde sich auch Thomas Grefen freuen. Der Trainer des VfB Lohberg tritt mit seiner Elf am Sonntag um 15 Uhr bei Eintracht Walsum an. Die „Knappen“ stecken im Abstiegskampf und brauchen derzeit jeden Punkt. Aber egal ob Abstieg oder nicht, eins steht schon jetzt fest: Thomas Grefen und sein Co-Trainer Dirk Scholz werden am Saisonende in Lohberg aufhören. „Wir wurden gefragt, ob wir hier helfen, das machen wir auch, aber nur bis zum Saisonende. Wenn wir nochmal etwas machen, dann nur, wenn auch die Strukturen stimmen“, sagt Grefen.

Für Glückauf Möllen geht es am Sonntag um 15 Uhr zum Schlusslicht Hertha Hamborn. „Das wird aber gar nicht so einfach, wie es aussieht“, sagt Trainer Christian Schwarz. Mit Mumibekir Dema (Arbeit), Silvio Innocenti (fünfte Gelbe Karte), Mehmet Rustemi (angeschlagen) und Daniel Burkamp (angeschlagen) drohen gleich vier wichtige Spieler auszufallen.