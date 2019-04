Fußball : Kellerduell für den TV Jahn Hiesfeld

Dinslaken-Hiesfeld Der Oberligist empfängt am morgigen Sonntag den VfB Speldorf.

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga ist beim TV Jahn Hiesfeld spätestens nach den beiden Niederlagen am Osterwochenende gegen Duisburg und Essen kaum noch vorhanden. „Aber egal, was am Ende dabei herausspringt: Wir wollen die Saison vernünftig zu Ende bringen“, sagt Trainer Markus Kay, der glaubt, auch für seine Schützlinge zu sprechen: „Die Jungs spielen einfach gerne Fußball und wollen auch am Sonntag wieder gewinnen.“