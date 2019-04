Fußball : Personallage des TV Jahn Hiesfeld spitzt sich zu

Dinslaken-Hiesfeld Der abstiegsbedrohte Oberligist muss im Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt wieder auf viele Akteure verzichten.

Die Situation im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga spitzt sich weiter zu. Vor der Heimpartie am heutigen Samstag ab 15 Uhr gegen den 1. FC Bocholt plagen den TV Jahn Hiesfeld wieder arge Personalsorgen. Neben den vielen Verletzten muss Teammanager Thomas Drotboom nun auch auf Nicolai Pakowski und Kevin Krystofiak verzichten. Beide brummen eine Sperre ab.

Im Hinspiel hatte Drotboom solche Probleme noch nicht – und dennoch zogen die Veilchen den Kürzeren. Beim 0:3 am 7. Oktober brachte der Teamchef nach der Pause Philipp Goris, um Akzente in der Offensive zu setzen. Jener Goris spielt mittlerweile in Bocholt und wird gegen den TV Jahn sicher sehr motiviert sein. „Philipp hat sich hier nichts zuschulden kommen lassen. Ich wäre eigentlich froh, wenn ich ihn jetzt noch hätte“, sagt Drotboom.