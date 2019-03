Handball: TV Jahn Hiesfeld peilt weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft an

TV Jahn Hiesfeld peilt weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft an

Dinslaken-Hiesfeld Der Spitzenreiter der Verbandsliga empfängt am heutigen Samstag die HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen. Till Overberg und Cedric Schnier können wahrscheinlich wieder auflaufen.

Der Druck im Aufstiegsrennen liegt sicher nicht beim Handball-Verbandsligisten TV Jahn Hiesfeld. Die Mannschaft von Trainer Harry Mohrhoff ist das Maß aller Dinge und geht mit breiter Brust in die letzten sechs Spiele. Am heutigen Samstag um 17.30 Uhr kommt mit der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen eine Mannschaft in die Sporthalle an der Kirchstraße, die besonders durch individuelle Klasse überzeugt.