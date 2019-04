Handball : TV Jahn Hiesfeld feiert den Aufstieg

Grenzenloser Jubel: Die Hiesfelder Spieler umarmten sich nach der Schlusssirene und feierten den Aufstieg. Foto: Markus Joosten

Dinslaken-Hiesfeld Der Verbandsligist setzt sich im Top-Spiel gegen den Tabellenzweiten TV Kapellen mit 28:25 durch und löst damit vorzeitig das Ticket für die Oberliga. Die letzten zwei Saisonspiele will der Meister nun nur noch genießen.

Als in den letzten zwei Minuten drei Tore für den Gastgeber gefallen waren, war der Jubel in der Sporthalle an der Kirchstraße groß. Weiße Aufstiegs-Shirts wurden herausgeholt. Sowohl Spieler als auch das Trainerteam des Handball-Verbandsligisten TV Jahn Hiesfeld umarmten sich innig. Der Hallenboden klebte vom versprühten und über einigen Köpfen ausgeschütteten Aufstiegssekt. Durch einen hart erkämpften 28:25 (12:14)-Erfolg über den Tabellenzweiten TV Kapellen sicherte sich der Spitzenreiter das Ticket für die Oberliga.

Dabei war den Hiesfeldern in der Anfangsphase die Nervosität deutlich anzumerken. Die Gäste bestimmten zunächst die Partie und lagen nach zehn Minuten mit 9:7 vorne. Der Gastgeber ließ in der Abwehr zu einfache Tore zu und hatte das ein oder andere Mal Glück, dass Torhüter Adrian Schnier einen guten Tag erwischt hatte.

Als die Kapellener nach 21 Minuten mit 10:8 immer noch vorne lagen, nahm Jahn-Trainer Harry Mohrhoff die erste Auszeit, um seine Mannschaft neu einzuschwören. Bis zum Ende der ersten Halbzeit blieb der TV Kapellen allerdings am Drücker, doch in der Kabine schien Mohrhoff dann die richtigen Worte gefunden zu haben. Die Hiesfelder machten im zweiten Durchgang von Beginn an Druck und gingen nach knapp 35 Minuten erstmals in Führung (16:15).

Trainer Harry Mohrhoff begoss seine Spieler mit dem obligatorischen Aufstiegssekt. Foto: Markus Joosten

Nach 44 Minuten hatten die Gäste das Spiel zwar wieder umgebogen (20:18), doch mit drei Toren innerhalb von 90 Sekunden schlugen die Hiesfelder eindrucksvoll zurück. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Nach 57 Minuten und neun Sekunden konnte der Tabellenzweite zum letzten Mal ausgleichen, doch mit drei Treffern in den letzten zwei Minuten setzte sich der Spitzenreiter ab.

„Es war das erwartet schwere Spiel. Kapellen hat eine abgezockte Mannschaft. Wir haben erst zum Ende unsere Nerven in den Griff bekommen, aber jetzt sind wir durch und das zählt“, sagte Harry Mohrhoff. „Wer hätte das vor der Saison gedacht, obwohl wir ab dem vierten Spieltag Tabellenführer waren?“, fragte der Coach rhetorisch.

Kreisläufer Philipp Marijanovic (links) steuerte zwei Treffer zum Sieg gegen den TV Kapellen bei. Foto: Markus Joosten

In der vergangenen Saison hatten die Hiesfelder noch lange um den Klassenerhalt bangen müssen, doch mit gezielten Verstärkungen, mannschaftlicher Geschlossenheit und einer sehr guten Trainingsbeteiligung formten die Verantwortlichen ein starkes Team, das über die komplette Saison zu Hause ungeschlagen blieb und nur zwei Spiele verlor.

„Wir wollen die Saison jetzt natürlich vernünftig zu Ende spielen, das gebietet allein die Fairness“, sagt Mohrhoff, auch wenn er ankündigt, personell etwas rotieren zu wollen, und „die Jungs spielen zu lassen, die über die Saison weniger zum Zug gekommen sind.“

Das sei auch kein Qualitätsabfall, versicherte der Coach. Neben seiner Mannschaft lobte Mohrhoff auch Abteilungsleiter Michael Heidecke sowie Jugendtrainer Jörg Schnier, die sehr viel und gute Arbeit für den Verein leisten würden. „Es war seit Beginn der Rückrunde eigentlich klar, dass es in Richtung Aufstieg gehen kann. Wir hatten viele knappe Spiele dabei, in denen wir auch Glück hatten, aber das haben wir uns hart erarbeitet“, sagte Mohrhoff. Gefeiert wurde anschließend bis in den frühen Morgen.