Handball : TV Jahn Hiesfeld kann im Top-Spiel den Aufstieg perfekt machen

Dinslaken-Hiesfeld Der Spitzenreiter der Verbandsliga empfängt am heutigen Samstag den Tabellenzweiten TV Kapellen. Der Gastgeber braucht nur noch einen Punkt.

Die Qualität des Gegners kennt natürlich auch Hiesfelds Trainer Harry Mohrhoff: „Kapellen hat eine sehr gute Mannschaft und steht mit Sicherheit nicht zu unrecht mit da oben.“ Vom Hinspiel möchte Mohrhoff allerdings nichts mehr wissen, denn nicht nur die Anwurfzeit ist anders, auch der Austragungsort ist dem TV Jahn vertraut. Die Hiesfelder würden nur zu gerne am Samstag die Hände in den Himmel rstrecken und ihr „Veilchen-Lied“ trällern. „Wir hoffen natürlich, dass die Halle dementsprechend voll wird. Das Spiel ist schon etwas Besonderes. Der TVK wird nichts abschenken und will uns ganz bestimmt in die Suppe spucken, aber wird sind ebenfalls motiviert und wollen den Aufstieg klarmachen“, sagt Mohrhoff.