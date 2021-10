Tischtennis : TV Bruckhausen kommt nicht über ein Remis hinaus

Niederrhein Der Landesligist trennt sich mit 8:8 vom SV Millingen. „Das ist im Kampf um den Klassenerhalt leider zu wenig“, sagt TVB-Spitzenspieler Michael Kucharski. Der Bezirksligist SV Schermbeck feiert einen 9:3-Sieg.

Zumindest zum ersten Saisonpunkt reichte es für Tischtennis-Landesligist TV Bruckhausen beim 8:8 gegen den SV Millingen. „Das ist im Kampf um den Klassenerhalt leider zu wenig, zumal ein Sieg durchaus drin war, so TVB-Spitzenspieler Michael Kucharski. Allerdings gewann der Gastgeber, der zwischenzeitlich mit 5:1 und später noch 7:5 in Führung lag, durch B. Zak/Heuckeroth (2) und Kucharski/Schupp drei der vier Doppel. Im Einzel holten Kucharski (2) und Bernd Zak im oberen Paarkreuz drei Punkte, in der Mitte siegte Markus Heuckeroth in beiden Spielen, während die TVB-Akteure auf den Positionen vier bis sechs leer ausgingen.