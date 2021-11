Tischtennis : MTV Rheinwacht Dinslaken behält seine weiße Weste

Niederrhein Der Landesligist feiert mit dem deutlichen 9:1-Erfolg über den SV Millingen den sechsten Sieg in Serie. Der TV Bruckhausen holt zwei wichtige Punkte.

Herren-Verbandsliga Auch in Frintrop gab es für GW Flüren nichts zu holen, auch wenn beim 9:3 des Gastgebers eine ganze Reihe von Sätzen denkbar knapp ausgingen. „Doch die gingen dann meist an die Essener“, sagte GW-Spitzenspieler Wolfgang Gerth, der wieder einmal fast den Alleinunterhalter spielte. Gewann er doch nach seinem Erfolg im Doppel an der Seite von Thomas Christians auch noch seine beiden Einzel.