Tischtennis : Voerder Damen lassen nichts anbrennen

Niederrhein Nach dem 8:2-Erfolg gegen den TTV Rees-Groin steht das Team weiter an der Spitze der NRW-Liga. Die Herren des TV Bruckhausen verpassen einen Sieg in der Landesliga gegen die DJK Rhenania Kleve.

Die Tischtennis-Damen des TV Voerde sind nicht aufzuhalten. Auch das fünfte Spiel in der NRW-Liga gewann der Tabellenführer sicher. Die Spitzenposition mussten die Herren des TVV in der Landesliga nach der 6:9-Niederlage beim VfL Rhede dagegen abgeben. Erneut positiv überraschte hier der TV Bruckhausen mit einem 8:8 gegen DJK Rhenania Kleve.

Damen-NRW-Liga Für Marion Schmidt, die derzeit so starke Spitzenspielerin des TV Voerde, war auch das 8:2 gegen den TTV Rees-Groin kein Maßstab. „Die starken Mannschaften kommen noch. Gegen die Teams auf den Plätzen zwei bis fünf haben wir noch gar nicht gespielt“, sagte sie vor dem Spitzenspiel am kommenden Samstag gegen den TV Dellbrück. Schmidt punktete zweimal im Einzel und im Doppel an der Seite der ebenfalls zweimal siegreichen Jutta König. Herrmann/Urban und Martina Urban (2) steuerten die restlichen Punkte bei.