Tischtennis : Mannschaften des TV Voerde stehen an der Tabellenspitze

Niederrhein Die Damen gewinnen in der NRW-Liga mit 8:1 beim TTC Wuppertal. Das Herren-Team schlägt den TTC Meiderich 47 mit 9:2. Der TV Bruckhausen verliert klar.

Von der Meisterschaft wird beim TV Voerde zwar weiterhin nicht gesprochen. Doch sowohl die Damen in der NRW-Liga als auch die Herren in der Landesliga führen jeweils ohne Verlustpunkt ihre Ligen an. Dagegen muss der TV Bruckhausen in der Landesliga beim TTC Homberg mit 2:9 die erste Niederlage einstecken.