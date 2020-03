Tischtennis : TV Voerde verliert das Verfolgerduell gegen den TTC Bärbroich

Niederrhein Nach dem 6:8 in der NRW-Liga der Damen muss der Aufstieg abgehakt werden. Der Herren-Landesligist TV Bruckhausen unterliegt dem TV Mehrhoog mit 7:9.

Für die Damen-Mannschaft des TV Voerde ist die Saison in der Tischtennis-NRW-Liga so gut wie gelaufen. Nach der 6:8-Niederlage im Verfolgerduell mit dem TTC Bärbroich ist der zweite Platz wohl nicht mehr zu erreichen. Der Herren-Landesligist TV Bruckhausen musste sich mit 7:9 beim bisherigen Tabellenletzten TV Mehrhoog geschlagen geben. Die Partie des TV Voerde beim TTC Homberg wurde auf den kommenden Mittwoch verlegt. In der Bezirksliga ist der MTV Rheinwacht Dinslaken nun Tabellenzweiter.

Damen-NRW-Liga: Der TV Voerde musste gegen den TTC Bärbroich mit dem Handicap antreten, sowohl auf Urlauberin Iris Herrmann als auch auf die erkrankte Martina Urban verzichten zu müssen. „Der Knackpunkt war aber der Verlust beider Doppel“, sagte Spielerin Marion Schmidt nach dem 6:8, durch das die Gäste den zur Aufstiegsrelegation berechtigenden zweiten Platz festigten. Nach dem 0:2 drehte der TVV durch drei Einzelsiege zunächst die Partie, ehe die Gäste aber auf 7:3 davonzogen. „Wir wollten ja als Aufsteiger eigentlich nur in der Liga bleiben und sind mit Platz drei mehr als zufrieden“, so Schmidt. Sie selbst, Jutta König sowie Heike Luckmann gewannen jeweils zwei Einzel.

Herren-Bezirksliga: Durch die überraschende 2:9-Niederlage des bisherigen Tabellenzweiten SV Millingen in Kevelaer rückt der MTV Rheinwacht Dinslaken selbst auf den wichtigen zweiten Platz vor. Beim 9:0 gegen Post SV Kamp-Lintfort gaben Markus Rach, Philip van Staa, Sascha Holtkamp, Niklas Hülskamp, Marc Grunwald und Gerd Joschko ganze zwei Sätze ab. „Jetzt konzentrieren wir uns auf das Spiel in Millingen am nächsten Samstag“, so Gerd Joschko nach der überzeugenden Vorstellung.